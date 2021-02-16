İşte Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terörist
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı.
TÜRKİYE 16.02.2021, 19:24 16.02.2021, 19:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.
Bakan Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’ya gittiğini, Derik’te de 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını belirtti.
DERİK'TEN GÖNDERİLDİ
Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini söyledi.
Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.
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