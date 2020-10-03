İYİ Parti'de sigorta attı! Karar için toplanılıyor

Edinilen bilgiye göre, muhalif vekiller pazartesi günü bir araya gelecek. “İstifa mı, devam mı” kararının toplantının ardından verileceği öne sürülüyor.

Muhalif vekillerin, Meclis çalışmalarına aksatmadan katılma kararı aldıkları ancak İYİ Parti’nin Meclis Grup toplantılarına ve siyasi faaliyetlerine katılmama yönünde tavır aldıkları öğrenildi.

‘SİGORTA ATTI’

“Oy verilmeyecekler” listesinde adı olan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Aydın’ın yeniden görevlendirilmesine sert tepki gösterdi. Koncuk, şunları söyledi:

“İYİ Parti’nin 38 vekilinin en az 30’u yapılanın yanlış olduğunu, hizipçilik ve adamcılık olduğunu kabul ediyor. Bizler, bunu yüreklice seslendirebildik. Parti, fabrika ayarlarına dönsün istedik, maalesef o ayarlardan çok uzağa savrulduğunu gözlemliyoruz. Umut besledik ama bu son hareket görebilenler için açık mesajdır. Gerekeni yapacağız. Zafiyet gördüğümüz zaman, elektrik fazla yüklendiğinde vatansever insanların sigortası atar, attı, atmalıdır da.”

Öte yandan Önceki gün İYİ Parti’nin TBMM kapalı grubunda yapılan seçime COVID-19 teşhisi konan milletvekilleri Fahrettin Yokuş ve Aslan Kabukcuoğlu katılmadı. Bu durumda 38 İYİ Parti’li vekilden 36’sının katıldığı oylamada, Grup Başkanlığı’na seçilen İsmail Tatlıoğlu’na 27, grup başkanvekilliklerine seçilen Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan’a 26’şar oy çıktı.