İzmir'de 4,3'lük deprem
İzmir'de merkez üssü Urla olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
TÜRKİYE 30.12.2020, 16:54 30.12.2020, 17:05
Ege Denizi'nde merkez üssü Urla açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 16.40'ta 5,18 km derinlikte kaydedildi.
Merkez üssü Ege Denizi'nde Urla açıkları olan deprem çevre illerde de hissedildi.
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