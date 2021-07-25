İzmir'de anne ile kızın mezuniyet heyecanı

İzmir’de yıllardır sürdürdüğü avukatlık mesleğinin ardından emekli olan Rüyam Ağaoğlu, Marina ve Yat İşletmeciliği bölümünü birincilikle bitirirken, kızı Dide Irmak ise Hukuk Fakültesi’nden mezuniyet sevinci yaşadı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olduğunu söyleyen Rüyam Ağaoğlu, daha sonra açık öğretim fakültesinde Tarih Bölümü'nü okuduğunu da dile getirdi.

DENİZCİLİĞİ ÖĞRENMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYE GİTTİ

Emeklilikten sonra tekne alıp, kullanmayı öğrendiğini ve denizciliği öğrenmek için de akademik eğitimin faydalı olacağını düşündüğünü aktaran Ağaoğlu, "Bu nedenle okul arayışına girdim. İlgili bölümlerin derslerini inceledim, Marina ve Yat İşletmeciliği Programı'nın amacıma uyduğunu gördüm ve 2018 yılında tekrar eğitime başladım." ifadelerini kullandı.

“KIZIMLA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRME ŞANSI ELDE ETTİM”

Ağaoğlu, genç sınıf arkadaşlarının kendisine ayrı bir enerji verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. Bütün bunların ötesinde kızım Dide ile aynı okulda okuduğum için kızımla daha çok zaman geçirme şansı elde ettim. Bu benim için çok önemli bir kazanım."

“ARKADAŞLARIM HEP 'YANINDAKİ ANNEN Mİ' DİYE ŞAŞIRIRDI”

Dide Irmak ise annesiyle arkadaş gibi olduklarını, beraber okumanın çok keyifli olduğunu belirtti.

Annesiyle birlikte iki yıl geçirdiği kampüste birçok keyifli anısı olduğunu aktaran Dide Irmak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Annemle öğle yemeği yerken veya kampüste vakit geçirirken arkadaşlarım hep 'yanındaki annen mi' diye şaşırırdı. Annemle birlikte okumak, başlı başına benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ders aralarında masa tenisi oynamak, onun sınıf arkadaşlarıyla tanışmak, kütüphanede vakit geçirmek ve daha birçok şey. Yaptığımız her şey hep aklımda kalacak. Annemle tekne turu yapmayı da hedefliyorum. Birlikte keşfedecek çok yerimiz var."