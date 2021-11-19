İzmir'de gerçekleşen kazaya beton mikseri ile müdahale edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Aliağa Organize Sanayi Kavşağı’nda, Bergama’dan İzmir istikametine gitmekte olan T.M. (48) idaresindeki 34 VT 9299 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve OSB istikametine dönmek isteyen G.E. (25) yönetimindeki 35 DU 939 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.

BETON MİKSERİ YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Kaza sonrası G.E., idaresindeki 35 DU 939 plakalı araçtan dumanların yükselmesi üzerine kazaya karışan diğer araç bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerince yangın tüpleri ile alevlere müdahale edilirken, o esnada adresten geçmekte olan beton mikseri de yanan aracı su sıkarak söndürmeye çalıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının kontrol altına alınamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Öte yandan, beton mikseri ile alevlere teslim olan araca müdahale edilmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine intikal eden ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.