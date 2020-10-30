İzmir’de 7 katlı binanın çöküş anı

İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülürken, 7 katlı bir binanın çökme anı kameraya anbean yansıdı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor. Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

AFAD'DAN UYARILAR

Bu arada AFAD, deprem sonrası bazı uyarılarda bulundu.

Peş peşe artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunan AFAD ayrıca internet araması, SMS ile iletişim kurulmasını telefon aramalarını kullanılmamasını istedi.

Trafik sıkışıklığı ve binaların çökme tehlikesi nedeniyle de araçların zorunlu olmadıkça kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi.