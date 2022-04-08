İzmir’de iftar saati fırını soydular
İftar saatinde kapalı olan fırına giren 2 şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı alıp kaçtı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir’in Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 2 kişi, 4 Nisan günü iftar saatinde bir fırının önüne geldi.
Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi.
Çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı
Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı.
İki şüpheli, kasayı üzerini çarşafla kapatıp yanlarında getirdikleri çekçeke koyarak bölgeden uzaklaştı.
Bu arada hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
İftarını yapıp geldi, polise haber verdi
İftarını yaptıktan sonra tekrar fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.
İş yerinde çalışmış olabilir
Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceği üzerinde duruyor.
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