Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Mardin’in Dargeçit ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu bir adrese düzenlenen operasyonda 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi
TÜRKİYE 06.10.2021, 11:30
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Dargeçit ilçesi Safa Mahallesi'nde iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu şahısların evine KOM Şube Müdürlüğü ve Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili R.A. isimli şahsın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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