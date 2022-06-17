Kaçan kurbanlık inekler, markete girdi

Bayburt’ta, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle köylerdeki büyükbaş hayvanlar kurbanlık pazarlarına getirilmeye başlandı.

Sahiplerinin elinden kurtulup, etrafa kaçan hayvanların klasik görüntülerinden biri ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Markete giren 2 inek, alışveriş yapan müşterilerin arasında, sakince reyonları dolaştı.

Uzun süre kasap reyonuna bakan hayvanlar, etrafa herhangi bir zarar vermeden marketten çıktı.

“Denetime geldiler gibi izlenim verdi bize”

Market sahibi Emrah İşaşır, "Geçen gün marketlerimizden birine 2 tane inek girdi. Kurban pazarına getirilen hayvanlar, sahiplerinden kaçmış olacak ki bizim marketimizde dolaşmaya girmişler. Bir süre dolaştıktan sonra bir yere zarar vermeden çıkmışlar. Bu görüntüleri çalışan arkadaşlarımız kaydetmişler, bizde de güzel bir anı olarak kaldı. Marketlerimizde süt ürünlerimiz de bulunuyor, bunların denetimine geldiler gibi bir izlenim verdi bize. Sütlerini mi kontrol ediyorlar diyerek, arkadaşlarımızla aramızda şakalaştık.” ifadelerini kullandı.