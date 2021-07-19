Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere akaryakıt destek...
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde belediye tarafından çiftçilere akaryakıt desteği sağlanacağı bildirildi.
Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, mazot desteklemesinden faydalanmak isteyen çiftçi ve üreticilerin belediyeye ya da Ziraat Odasına başvurabileceği duyuruldu.
Taleplerin alınmasının ardından çiftçilere 500'er lira destek verileceği aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şunları kaydetti:
"Geride bıraktığımız 3 yıllık süreçte çiftçilerimize yüzde 50 hibeyle, 3 milyon 200 bin sebze fidesi desteği vermiştik. Şimdi de mazot desteği veriyoruz.
İmkanlarımız ölçüsünde yaptığımız bu desteklemeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur.
Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz."
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