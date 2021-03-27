Kalbinden 4 kurşun ile öldürdüler!
Bir çocuk annesi kadın, uzaklaştırma kararı verilen erkek arkadaşı tarafından, evinin önünde kalbine sıkılan 4 kurşunla öldürüldü.
TÜRKİYE 27.03.2021, 18:17 27.03.2021, 18:31
Türkiye yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Bu defa cinayet haberi Aydın’dan geldi. Katil yine en yakınındaki isimlerden biriydi.
Cinayet, öğle saatlerinde Aydın Adnan Menderes Mahallesi’nde bir apartmanın önünde işlendi.
Boşandığı eşinden bir kız çocuğu sahibi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı.
Necla Demirbaş ile O.G.'nin arası açılınca Demirbaş’ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Öğle saatlerinde aracı ile evin önüne gelen O.G., genç kadını yanında getirdiği tabancayla vurdu. 4 el ateş etti. Necla Demirbaş kalbinden ağır yaralandı.
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