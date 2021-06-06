Kansere yakalanan Arka Sokaklar oyuncusundan yeni haber!

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine jayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor.

32 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Instagram hesabından sevenlerine seslenen Aksoy, "Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti. Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum."

"Her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam" ifadelerini kullandı.

Aksoy üzücü haberi, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım."

"Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.

Yakışıklı oyuncunun hayranları paylaşımının ardından dualarla ona destek oldular.