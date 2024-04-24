23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Koç Petrol Tarafından Düzenlenen Özel Bir Etkinlikle Coşkuyla Kutlandı. Bayrama Özel Olarak Hazırladıkları Resimleriyle Koç Petrol'e Gelen Geleceğin Ressamları Minikler, Unutulmaz Bir Gün Geçirdiler.

Bayram Coşkusunun En Masum Ve Heyecanlı Katılımcıları Olan Çocuklar, Ellerindeki Resimleriyle Koçpet’e İstasyonuna Akın Etti.

Koç Petrol Yetkilileri, Minik Ziyaretçilere Çeşitli Hediyeler Takdim Etti. Oyun Setleri, Kitaplar Ve Oyuncaklar, Çocukların Yüzlerindeki Tebessümleri Daha Da Genişletti.

Etkinlik Hakkında Konuşan Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç, "Çocuklarımızın Bayramını Coşkuyla Kutlamak Ve Onlara Küçük Sürprizler Yapmak, Bizim İçin Çok Kıymetli İfadelerine Yer Verdi.