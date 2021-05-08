Kapıda polisi görünce balkondan balkona atladı!
Çok sayıda suçtan aranması bulunan S.E., kapısında polisleri görünce çareyi balkondan kaçmakta buldu. Saklandığı 10 katlı binanın 6'ncı kattan 2'nci kata kadar inen şahıs yine de yakayı ele verdi.
TÜRKİYE 08.05.2021, 10:08 08.05.2021, 12:13
Mersin'in Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan S.E.'nin, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir binada saklandığı bilgisine ulaştı.
EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Ekipler, 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin kapısını çaldı. Polisi fark eden S.E., balkondan balkona sarkarak 2'nci kata indi. Buradan kaçmaya çalışan S.E., dışarıda önlem alan polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. S.E.'nin balkondan balkona sarkarak indiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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