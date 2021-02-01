Karaburun yine 5,1 ile sallandı
Karaburun açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
TÜRKİYE 01.02.2021, 11:48 01.02.2021, 11:55
Karaburun açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre büyüklükleri 4,1 ve 5,1 arasında olan 5 deprem meydana geldi.
08.03'te 4,1, 08.20'de 2,9, 08.46'da 5,1, 08.47'de 4,8, 09.00'da 4,7 ve 09.34'te 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Bir kez daha 5,1 ile sallandı
Saat 11.35'te merkez üssü yine Ege Denizi Karaburun açıkları olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 18 kilometre derinlikteki deprem kentte şiddetli hissedildi.
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