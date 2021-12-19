Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi.

34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.