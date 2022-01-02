Kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vuruldu
Edirne'de husumetli oldukları iddia edilen kişiler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.01.2022, 09:09 02.01.2022, 09:12
E.U. Ağaç Pazarı Caddesi'nde husumetli olduğu belirtilen kişinin oturduğu evin önüne geldi. Buraya gelen Y.G. de kavga çıkmaması için E.U'yu sakinleştirmeye çalıştı.
E.U. ve husumetli olduğu kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.U. aracındaki pompalı tüfeği alarak evin önünde ateş etmeye başladı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Açılan ateş sonucu Y.G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çıkan arbedede ve isabet eden saçmalar nedeniyle evin camları da kırıldı. Kendi imkanlarıyla kentteki özel bir hastaneye giden Y.G, yapılan müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan E.U'nun aracına çevredekiler zarar verdi.
E.U'nun yakalanmasına çalışılıyor.
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