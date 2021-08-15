Kayıp kızını arıyor: Hayatından endişe ediyorum

Bursa'nın Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Feyzanur Arslan, 10 gün önce evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Kanser tedavisi gören anne Nuray Arslan, hastaneden eve geldiğinde kızının olmadığını fark etti.

Kızının arkadaşlarını arayan anne Arslan, bir sonuca ulaşamadı.

Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile, polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

"BENİ BİRAZ MERAK ETSİNLER"

10 gündür kızlarından haber alamayan aile, çalmadık kapı gitmedik yer bırakmadı ancak kızlarının izine bir türlü rastlayamadı.

Genç kızın son olarak kuzenini arayıp, beni biraz merak etsinler bir iki güne döneceğim dediği ancak konuşmanın üzerinden 10 gün geçtiği belirtildi.

Evlere gündelik temizliğe giderek ailesinin geçimini sağlayan kanser hastası Nuray Arslan, gözyaşları içerisinde kızının eve dönüp kapıdan girdiği anı hayal ediyor.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Kızının sekreterlik kursuna gittiğini ancak başörtülü olduğu için uzun süredir iş bulamadığını iddia eden Nuray Arslan, "İşe girmesini babası istemedi, çalışmayı çok istiyordu, bir tek onun için tartışmıştık.

Gidebileceği arkadaşlarını aradık hiç birine gitmemiş, normalde telefonunu açmadan duramaz ama mesajlara bile cevap vermiyor. Hayatından endişe ediyoruz." diye konuştu.

"EVE DÖN ANNECİM"

Gözyaşlarına boğulan hasta anne, "Kızım sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön başına ne geldiyse geldi. Bittim ben, ne olur annecim üzme beni sana kimse bir şey yapmayacak, ne olur annecim dön eve." diyerek kayıp kızına seslendi.