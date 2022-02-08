Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.
TÜRKİYE 08.02.2022, 17:07
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu A.S, S.S, M.B, M.E. ve M.F'nin Melikgazi ile Talas ilçelerinde saklandıklarını belirledi.
Zanlılar, 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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