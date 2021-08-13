Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 13.08.2021, 20:18 14.08.2021, 10:03
Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkiinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar helikopter ambulansla hastanelere sevk edildi

Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.

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