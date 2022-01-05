KDV'de indirim hazırlığı

Kapsamlı bir paket olması düşünülen Katma Değer Vergisi'nin (KDV) sadeleştirilmesi, KDV istisnaları, KDV indirimleri ve vergi iade süreçleri ile ilgili altyapı çalışmalarını hız kazandı.

EKONOMİYE OLUMLU YANSIMASI OLMASI PLANLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların ürünlerin fiyatını düşürmesi bekleniyor. Uzmanlar, tüketicilerin de hane haklarının da belli oranda alım gücünü artırmaya yönelik tedbirleri içermesi beklenen bu adımların ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor.

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALMASI HEDEFLENİYOR

Düzenleme ile kayıt dışı ekonominin boyutu azaltılması, kayıtlı mükellef sayısının arttırılması, KDV iadesi yoluyla firmaların finansmana erişimin de hızlandırılması amaçlanıyor.

TÜKETİCİ KDV İNDİRİMİNİN ETİKETLERE YANSIMASINI BEKLİYOR

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal da Bakanlığın dile getirildiği çalışmalarla ilgili olarak, "Beklentimiz temel gıdalarda ve temel ihtiyaçlarda KDV oranının düşürülmesidir. Fiyatlara yansımasını sağlayacak etkin ve etkili denetimlerle market fiyatlarına bu indirimler mutlaka yansıtılır diye düşünüyoruz." yorumunda bulundu.