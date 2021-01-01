Kılıçdaroğlu ve Akşener açılış törenine katıldı!
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Bir Kısmı Hizmete Açıldı
TÜRKİYE 01.01.2021, 18:16
Yapımına 2016 yılında kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle hizmete girdi.
Düzenlenen törende konuşan iyi parti genel başkanı meral Akşener, şunları söyledi
CHP genel başkanı kemal Kılıçdaroğlu’da törende yaptığını konuşmada şunları söyledi.
Tramvay Hattı, 10 gün ücretsiz olacak.
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