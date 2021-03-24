Kış, Mart ayında da etkisini sürdürüyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Taksim'de ise sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü.

Aniden bastıran dolu yağışına Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar cadde vemeydanlarda güçlükle ilerlediler.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla kent beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Karla kaplanan kentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bingöl'de de gece etkisini artıran şiddetli yağış bazı yerlerde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bodrum katlardaki evleri su bastı. Otomobiller yağış nedeniyle zarar gördü.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü.

Evlerin su basan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı. Vatandaşlar yağışın çok şiddetli olduğunu dile getirdi.

Kütahya’da sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde belediye, şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı.

Domaniç ilçesini 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Trafik ekipleri şehirlerarası kara yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.