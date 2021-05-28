Kısmen çürümüş kadın cesedi bulundu!
Iğdır’da bir apartmanın bodrum katındaki sandık içinde kısmen çürümüş bir kadın cesedi bulundu.
TÜRKİYE 28.05.2021, 11:55
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Iğdır'ın Topçular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında arama yaptı.
Fayansla kapatılan bir bölümde çalışma yapan ekipler, burada özel bir sandık içerisinde kadın cesedi buldu.
Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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