Kısmen çürümüş kadın cesedi bulundu!

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Iğdır'ın Topçular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında arama yaptı.

Fayansla kapatılan bir bölümde çalışma yapan ekipler, burada özel bir sandık içerisinde kadın cesedi buldu.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.