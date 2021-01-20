Kozmik Masa programında söylemişti!
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’nin söyledikleri bir bir çıkıyor
TÜRKİYE 20.01.2021, 14:44 20.01.2021, 18:21
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’nin tespitleri bir bir çıkmaya devam ediyor.
Önce ki gün ulusal basında yer alan ‘Çin’in ekonomisi 2020 yılında salgına rağmen yüzde 2,3’lük büyüme kaydederek geçen yıl büyüyen tek ekonomi oldu haberini Çiftçi, 20 Şubat 2020’de TGRT Haber’de Ferhat Ünlü ’nün sunduğu Kozmik Masa programında söylemişti.
İşte Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’nin tespiti.
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