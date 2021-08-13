Küçükçekmece'de ışık kazası
Kırmızı ışık ihlali yapan taksici, çarptığı motosikletlinin yaralanmasına sebep olurken, kaza anı kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 13.08.2021, 10:34
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı 222. Caddesi’nde, kırmızı ışığa rağmen kavşaktan geçen taksi sürücüsü kazayı da peşinde getirdi.
Seyir halindeki motosikletin geldiğini gören taksi sürücüsü yolun ortasında dururken, motosiklet sürücüsü direksiyonu kıramayınca taksi ile çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ YOLA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motoruyla yere düşerek yaralandı. Taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçtan inerek yaralıya müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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