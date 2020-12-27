Kumar oynarken yakalanan 21 kişiye ceza

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Daireye baskın yapan polis ekipleri 10 kişiyi dairede, 11 kişiyi ise çatıdan başka bir iş yerine kaçmaya çalışırken yakaladı.

21 kişiye 66 bin lira ceza

Kimlik tespiti yapılan 21 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Apartman dairesi sahibi hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Daire, zabıta ekiplerince mühürlendi.