Kumar oynarken yakalanan 21 kişiye ceza
Baskın yapılan bir apartman dairesinde 21 kişi kumar oynarken yakalandı. Toplam 66 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
TÜRKİYE 27.12.2020, 22:50
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Daireye baskın yapan polis ekipleri 10 kişiyi dairede, 11 kişiyi ise çatıdan başka bir iş yerine kaçmaya çalışırken yakaladı.
21 kişiye 66 bin lira ceza
Kimlik tespiti yapılan 21 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Apartman dairesi sahibi hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Daire, zabıta ekiplerince mühürlendi.
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