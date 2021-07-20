Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Osman Korkmaz, bahçede kurbanını keserken kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
TÜRKİYE 20.07.2021, 12:58 20.07.2021, 12:59
Saat 09.00 sıralarında İlbade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.
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