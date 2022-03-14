Malatya'da feci kaza: 15 yaralı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 14.03.2022, 14:41
Ali T. yönetiminde içerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs, Ali K. idaresindeki otomobille Taşmış Mahallesi Çermik Kümeevleri mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.
Minibüste sıkışan 4 yaralı, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İtfaiye ekipleri, yerde yatan yaralıların üzerine kıyafetlerini örterek hastaneye sevklerini sağladı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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