Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

Depremin merkezi Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

"Kırsal taramalar devam ediyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun."

Herhangi bir hasar tespit edilmedi

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "26.06.2020 tarihinde İlimizde meydana gelen 5,5 şiddetinde ki deprem sonrası, Saruhanlı ve Gölmarmara İlçelerimize bağlı tüm mahallelerle irtibat sağlanmış olup, depremden kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. İlimizde hayat normal akışında devam etmektedir." denildi.

Manisa 2020 yılında sık sık depremlerle sarsıldı

Bu yıl ilk deprem 22 Ocak’ta Akhisar ilçesinde oldu. 5,4 büyüklüğündeki depremin Merkez üssü Akhisar'dı fakat tüm bölgede hissedildi. Depremin ardından Kırkağaç ilçesi 4,8, Akhisar ilçesi de 4,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremlerde can kaybı olmadı.

2 Şubat 2020 tarihinde Manisa'da bu kez 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ve hasar oluşmadı. Ardından 16 gün sonra 18 Şubat’ta merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akhisar ilçesi, 23 Şubat tarihinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.