Manisa'da yaklaşık 20 ton kaçak şarap ele geçirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 20 ton kaçak şarap ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 21.10.2020, 21:54
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepni̇dere Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak içki ürettiği tespit edilen 12 kişiye ait evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 tona yakın kaçak şarap ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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