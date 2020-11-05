Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 05.11.2020, 09:33 05.11.2020, 09:57
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.46'da Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem 7,0 kilometre derinlikte yaşandı.
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