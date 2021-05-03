Memleket turistlere kaldı, o da kadın polisimize ahlaksız teklifte bulundu

"BACAĞIMI KÖPEĞE ISIRTTI"

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonuyla yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonlarıyla görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.

Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu.

MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.