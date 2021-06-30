Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çektirmek için gittikleri mesire alanından dönen liselilerin içinde bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sivas'a 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, mesire alanında birlikte mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Grup daha sonra, Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobille kent merkezine dönmek için yola çıktı.
17 YAŞINDAKİ GENÇ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İddiaya göre otomobil viraja hızlı girince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan Şahin, Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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