Millete hizmet yolunda adanmış bir ömür!

26 Şubat 1954’te dünyaya gelen başkan Erdoğan’ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı

Twitter’da iyi ki doğdun milletin adamı etiketiyle başkan Erdoğan’ın doğum günü kutlandı Erdoğan’ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla twitter’da Türkiye’nin gündeminin ilk sırasına oturdu

Eşi emine Erdoğan 67. Yaşına giren başkan Erdoğan’la el ele çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi ki doğdun ifadesini kullandı

AK Parti Genel Merkezi de Başkan Erdoğan’ın 67. doğum günü için bir vido hazırladı

Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı video iyi ki doğdun millete hizmet yolunda nice yaşlara notuyla paylaşıldı