Millete hizmet yolunda adanmış bir ömür!
Milletin adamı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşına girdi
TÜRKİYE 26.02.2021, 14:34
26 Şubat 1954’te dünyaya gelen başkan Erdoğan’ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı
Twitter’da iyi ki doğdun milletin adamı etiketiyle başkan Erdoğan’ın doğum günü kutlandı Erdoğan’ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla twitter’da Türkiye’nin gündeminin ilk sırasına oturdu
Eşi emine Erdoğan 67. Yaşına giren başkan Erdoğan’la el ele çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi ki doğdun ifadesini kullandı
AK Parti Genel Merkezi de Başkan Erdoğan’ın 67. doğum günü için bir vido hazırladı
Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı video iyi ki doğdun millete hizmet yolunda nice yaşlara notuyla paylaşıldı
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