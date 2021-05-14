Morgdaki imam polislere keserle saldırdı!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda 5 Mayıs saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, polis ekipleri yürüttükleri bir soruşturma gereği morg görevlilerinin tespiti amacıyla hastane morguna geldi.

İMAM, KİMLİĞİNİ İSTEYEN POLİSLERE HAKARETLER YAĞDIRIP KESERLE SALDIRDI

Görevli polis memuru M.K. ve A.A., morgda görevli imam B.A.'nın kimliğini istedi. Bunun üzerine B.A., 'Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Siz kimsiniz, defolun gidin buradan. Kimliğimi vermiyorum' diyerek bağırmaya başladı. Morg içerisindeki bir odadan eline aldığı keserle 'Gelin buraya öldüreceğim sizi' diyerek tehditler savuran ve hakaretler eden B.A., elindeki keseri ise polis ekiplerine doğru savurdu.

ARAYA GİREN MORG GÖREVLİSİ KESERİ SAKLADI

Morgda bulunan hastanede görevli işçi H.D. araya girerek keserli saldırganı sakinleştirmek isterken, keseri almak isteyen polisler ile imam arasında arbede çıktı. Arbede esnasında B.A. keserle ekiplere vurmaya çalıştığı sırada morg görevlisi bir kadın saldırganın elinden keseri alarak başka bir odaya götürüp sakladı. Kadından odaya götürdüğü keser istenildiğinde ise 'Keser yok, siz yalancısınız, yalan konuşuyorsunuz' diyerek bir sopa getirerek saldırganın elinden sopayı aldığını söylediği, adrese gelen destek ekiplerce yapılan çalışma sonucunda ise kadının keseri ekiplere teslim ettiği öğrenildi.

İMAM VE MORG GÖREVLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ifade işlemlerinin ardından saldırgan imam B.A.'nın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Suç unsurunu saklamaya çalışan diğer görevli emniyetten serbest bırakılırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.