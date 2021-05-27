Motosikletle zeytinliğe gelip kendini astı!

Nazilli'ye bağlı Ocaklı Mahallesi yakınlarındaki Mersinkırı Mevkiinde meydana gelen olayda bu sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri verilen adrese geldiklerinde zeytin ağacına iple asılı halde bir şahıs buldu. Yapılan ilk muayenede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

MOTOSİKLETLE GELMİŞ

Yapılan kimlik tespitinde isminin Nihat Benli olduğu öğrenilen şahsın kendine ait motosikletle zeytinlik alana geldiği ve iple kendini zeytin ağacına astığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.