Motosikletle zeytinliğe gelip kendini astı!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin ağacını asılı halde bir kişi bulundu. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
TÜRKİYE 27.05.2021, 14:48
Nazilli'ye bağlı Ocaklı Mahallesi yakınlarındaki Mersinkırı Mevkiinde meydana gelen olayda bu sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri verilen adrese geldiklerinde zeytin ağacına iple asılı halde bir şahıs buldu. Yapılan ilk muayenede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
MOTOSİKLETLE GELMİŞ
Yapılan kimlik tespitinde isminin Nihat Benli olduğu öğrenilen şahsın kendine ait motosikletle zeytinlik alana geldiği ve iple kendini zeytin ağacına astığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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