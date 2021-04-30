MSB: İki silah arkadaşımız şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında iki askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 28 Nisan'da yapılan saldırıda yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.
Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."
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