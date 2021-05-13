Muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet can aldı! Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı
Samsun'da, 31 yaşındaki imam Fatih Akkuş bayram namazı çıkışında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş'un, husumetlisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.
TÜRKİYE 13.05.2021, 13:26
Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda; muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u silahla ateş ederek yaraladı.
BÖLGE ABLUKAYA ALINDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.
SEÇİM SONRASI 2 KEZ KAVGA ÇIKMIŞ
Mahalle sakinleri, İ.T.'nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.
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