Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Soylu: Depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Olumsuz bir durum söz konusu değil"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Korkut'ta yaşanan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Vali Gündüzöz. "Yaşanan depremin ardından 112, jandarma ve AFAD ekiplerimiz çalışma başlattı. Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz köylerde araştırma yapıyor" dedi.