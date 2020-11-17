Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TÜRKİYE 17.11.2020, 22:47
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Nisan'da Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü YPS sorumlusu terörist yaralı yakalandı.

PKK'lı terörist hakkında yürütülen adli soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 3 kişiye yönelik 10 Kasım'da Malazgirt ve Varto ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, 12 Kasım'da sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Kayalısu köyünün Erencük ve Dalakulig Tepe bölgelerinde yürütülen "Yıldırım-9 operasyonu" kapsamında tespit edilen 3 sığınak, 3 jelikan ve depoda, 9 büyük tüp, küçük tüp, 9 büyük boy pil, 66 kalem pil, 12 kilogramlık tüp (tüp içinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı), 3 askeri hırka, 4'lü pil bloğu, 5 çift ayakkabı, muhtelif miktarda sağlık, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

#Muş #terör örgütü PKKKCK #operasyonda yaşam malzemeleri
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