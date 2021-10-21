Mustafa Destici'den bazı büyükelçilere Osman Kavala tepkisi

Destici, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Başta ABD olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin, sözde hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusu yaparak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde yaptığı çağrı nitelikli pervasız açıklama, Türk milletine edepsizlik, devletimize ve yargımıza yönelik aşağılık bir hadsizliktir. Hukukun

üstünlüğü, yargı kararlarının uygulanması, adaletin tecellisi ve demokrasimizin gelişmesi için mücadele eden Büyük Birlik Partisi olarak her şeyden önce bu ukalalara Türk yargısının bağımsızlığına halel getirecek çirkin tavırlarından vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz."