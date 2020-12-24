Naaşı 19 yıl sonra bulunmuştu! Cinayet çözüldü
2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er cinayeti, 19 yıl sonra çözüldü. Zanlılardan birisinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer zanlı gözaltına alındı.
TÜRKİYE 24.12.2020, 12:02
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü.
Faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı.
KATİLLERİ ARKADAŞ ÇIKTI
Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı.
Failin o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile H.İ'yi ( 47) gözaltına aldı.
BİRİ CEZAEVİNDE
İşlemlerinin ardından H.İ. adli makamlara sevk edilirken, diğer şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
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