NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'ye rest!

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunacaklarını açıklamalarının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişti.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Bu karara ilk olarak sınırlarında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti.

"TERÖRLE ARALARINA MESEFA KOYMALARI GEREKİYOR"

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor. Terörle aralarına mesafe koymaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

33 TERÖRİSTİ İADE ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Konu gündemden düşmezken son olarak Finlandiya ve İsveç, ülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyurdu.

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