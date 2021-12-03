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Nevşehir'de doktora çirkin saldırı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Rıdvan Güneş, hasta ve yakınları tarafından darp edildi.

TÜRKİYE 03.12.2021, 17:32
Nevşehir'de doktora çirkin saldırı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde muayene olmak için hastaneye gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, randevusu olmadığı halde muayene olmak istedi. Dr. Güneş'in; 'Sıra ve muayeneniz yok, beklerseniz öğleden sonra muayene edeyim' sözlerine şahıs; 'Beni şimdi muayene edeceksin' diyerek tepki gösterdi.

Tepkisini büyüten şahıs, Dr. Güneş'i darp etti. Olay anında orada bulunan hastane çalışanları, güvenlik görevlileri ve diğer hastalar tarafından şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı. Olaya karışan şahıslar, ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polislere teslim edildi.

Meydana gelen olayın ardından hastanede görevli doktorlar, Başhekimlik önünde toplanarak olayı alkışla protesto etti. Saldırıya uğrayan Dr. Güneş burada yaptığı açıklamada, "İki yıldır Nevşehir'e 14 yıldır bulunduğum Ankara'dan geldim. Memleketime hizmet etmek için geldim. Bugün başıma maalesef tatsız bir olay geldi. Saat 09.30 sularında poliklinik hizmeti verdiğim bir sırada randevusu ve sırası olmayan bir hasta tarafından darp edildim. Öncelikle bir şey sormak istedi, 'Sıranız kapanmış' dedi. Ben de 'Bakabileceğimiz hasta kadar aldım. Beklerseniz öğleden sonra yardımcı olabilirim' dedim. Kendisi de; 'Köyden geldim, bana şimdi bakacaksınız' dedi. Ben de poliklinikten dışarı çıkmasını söyledim, ona rağmen poliklinikten çıkmayarak; 'Boşa doktorları dövmüyorlar, televizyonda gördüğümüz gibi' diyerek üzerime yürüdü. Daha sonra şahıs engellendi. Hastanın yanında bulunan babası üzerime saldırdı, bir anda yakamı topladı, üzerimdeki kıyafetleri yırtmak suretiyle beni darp etti" dedi.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan bir diğer doktor Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Çağrı Yıldız ise, "Bu konuşmayı yapmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz. Yakın zamanlarda televizyonlarda sıklıkla gördüğümüz 'sağlıkta şiddet', 'doktora şiddet' vakalarından birini ne yazık ki hastanemizde yaşadık. Beraber çalışmaktan keyif aldığımız Nevşehir'in çocuğu Dr. Rıdvan Güneş bugün anlamsız, herhangi izahı olmayan hem fiziksel hem de sözel olarak şiddete maruz kaldı. Bu nedenle Nevşehir Devlet Hastanesi'nde çalışan tüm doktorlarımız ciddi anlamda üzülmüştür. Tüm doktorlarımız motivasyonunu ve enerjisini yitirme noktasına gelmiştir. Belki de insanlar sık sık gördüğü için sıradan görebilir. Fakat bizler tüm gayretimizle görevimizi ifa etmeye çalışmaktayız. Her kim olursa olsun görevini ifa etmeye çalışırken bundan alıkonulduğunda kamu kurumlarında suç işlediğinin farkına varmalıdır. Bu konuda gerekli adli işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Doktorlar daha sonra olayı alkışlayarak protesto etti.

#Nevşehir #saldırı
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