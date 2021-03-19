Oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan’ın cenazesi, toprağa verildi.
Isparta'da İstanbul Caddesi ile 253. Cadde’nin kesiştiği Çünür Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Salim M. idaresindeki otomobil ile Erbay B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
2 GÜN SONRA VEFAT ETTİ
Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Muhammed Emin Okudan, 2 gün sonra tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Okudan’ın cenazesi bugün hastane morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi’ndeki Dilara Camii’ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Emin Okudan’ın cenazesi, Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI
Muhammed’in cenaze namazını, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.
Muhammed Emin Okudan’ın, babasıyla aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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