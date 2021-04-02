Önce polisi sonra kendini öldürmeye çalıştı!
Kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine tüfek doğrultan genç, kaçacak yer bulamayınca silahı göğsüne dayadı. Polis Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği alanda 2 saat korku dolu anlar yaşatan genç, kaçmak istediği sırada etkisiz hale getirildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde bir kişinin elinde tüfek ile yürüdüğünü gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
POLİSLERE TÜFEK YÖNELTTİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin 'dur' ihtarı yaptığı genç adam, silahı polislere doğrultarak uzaklaşmaya çalıştı. Takviye isteği üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
KENDİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ
Daha sonra bir sokakta etrafı sarılan ve adının Muhammet E. olduğu öğrenilen genç, bu sefer de silahı kendine doğrultu. Çelik yelekli polisler tarafından ablukaya alındığı alandan çıkamayan Muhammet E. ile müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.
KAÇMAK İSTEDİ
Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen Muhammet E.'nin elindeki tüfeği bırakmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerine gelen ağabeyi ise kardeşinin yanına gitmek isterken, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin, polislerin çekilmesini istemesinin ardından ekipler geri çekildi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen Muhammet E., birkaç sokak ileride kıskaca alınarak etkisiz hale getirildi.
İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ
Muhammet E.'nin yaklaşık 2 ay önce yine bıçakla intihara kalkıştığı öğrenildi. Ailevi sorunları olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştığı iddia edildi.
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21