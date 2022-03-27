Osmaniye'de kaza: Genç polis öldü

31 yaşındaki polis memuru Barış Yılmaz yönetimindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Osmaniye’nin E-90 Otoyolu Bahçe ilçesinde Osman A.’nın kullandığı 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Barış Yılmaz hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

GAZİANTEP’TE GÖREV YAPIYORDU

Yaşamını yitiren Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.