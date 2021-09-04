Osmaniye’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Düziçi ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma açıldı.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Bünyamin Karabulut idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ramazan Gürsoy yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılar araçta sıkıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Bünyamin Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Gürsoy ve aynı araçta bulunan Meryem Gürsoy ise Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapanan D400 karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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