Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

26 yaşındaki E.Y'nin kullandığı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

Yaralanan sürücü ile İ.D., M.Ç. ve R.Y. ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan R.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.