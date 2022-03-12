Otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 12.03.2022, 10:51
26 yaşındaki E.Y'nin kullandığı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Yaralanan sürücü ile İ.D., M.Ç. ve R.Y. ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan R.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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